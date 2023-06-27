TotalEnergies, Petronas и Mitsui хотят реализовать проект по захоронению СО2 в Малайзии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies, малазийская Petronas и японская Mitsui&Co. договорились о разработке проекта по хранению углерода в Малайзии для промышленных предприятий Юго-Восточной Азии.

Как сообщает TotalEnergies в своем пресс-релизе, в рамках этого соглашения будет изучено насколько потенциальных мест хранения в Малайском бассейне, включая как соляные водоносные горизонты, так и истощенные морские месторождения. Цель партнерства - создать предприятие по хранению СО2 для обезуглероживания промышленных клиентов в Азии.

Партнеры изучат несколько потенциальных мест хранения, определят наилучшие технические средства для доставки CO2 в Малайзию из промышленных кластеров в регионе и разработают наиболее подходящую бизнес-структуру для коммерциализации услуги по хранению углерода в этой стране.

TotalEnergies напоминает, что такие азиатские страны, как Южная Корея и Япония, взяли на себя обязательства по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.