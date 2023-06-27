США рассчитывают на содействие Москвы для перевозок американских дипломатов в РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне надеются, что РФ в ответ на допуск ее спецборта для вывоза российских дипломатов из США также не будет препятствовать обеспечению транспортного сообщения с американским посольством в Москве, заявил во вторник представитель госдепа Мэттью Миллер.

"В обмен на этот шаг мы ожидаем, что Россия будет поддерживать открытым транспортный коридор с посольством в Москве - для провоза дипломатов и груза", - приводят западные СМИ его слова с брифинга.

Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США из России направляется спецборт для вывоза российских дипломатов, которым американской стороной предписано покинуть страну по завершении трехлетнего срока пребывания.

Захарова отметила, что "речь идёт не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям".