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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Литва запретила на год транзит некоторых товаров двойного назначения

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Литовское правительство утвердило в среду временный запрет на перевозку по суше через Литву и из Литвы товаров двойного назначения, сообщает агентство BNS.

По предложению министерства экономики и инноваций кабинет министров ограничил перевозку 57 групп товаров, в основном микроэлектроники и полупроводниковых компонентов из утвержденного национального списка контролируемых товаров двойного назначения.

"Литва ограничивает перемещение некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения через свою территорию как минимум на один год", - заявила на заседании правительства министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По ее словам, у Вильнюса есть информация, что эти товары, перемещаемые из Западной Европы в страны Центральной Азии, могут быть использованы в конфликте на Украине. "Мы не хотим допустить, чтобы наша территория использовалась в этих целях, поэтому и вводим такие ограничения", - подчеркнула Армонайте.

Литва
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