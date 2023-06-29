Чистая прибыль H&M в III финквартале снизилась на 10% и превзошла ожидания

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в третьем квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль на 10%, однако результат оказался лучше прогноза аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в марте-мае составила 3,3 млрд крон ($306 млн) по сравнению с 3,68 млрд крон за сопоставимый период прошлого года.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее в 2,89 млрд крон.

Выручка H&M выросла на 6% и достигла 57,62 млрд крон против 54,504 млрд крон годом ранее, как и говорилось в предварительной отчетности. При этом в начале четвертого финквартала (с 1 по 27 июня) выручка повысилась на 10%.

Негативное влияние на финпоказатели компании оказало укрепление курса доллара США и повышение расходов на сырье и транспортировку.

Котировки акций H&M подскочили почти на 15% в ходе торгов в четверг. За последние три месяца капитализация ритейлера выросла на 27% (до 256 млрд крон), в то время как фондовый индекс OMX Stockholm 30 прибавил 3,9%.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.