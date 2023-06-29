Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В 27 государствах Европейского союза сохраняется серьезный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса, в том числе на продукты питания и напитки, согласно данным статистического управления ЕС.

Самой дорогой страной в прошлом году оказалась Ирландия, где стоимость жизни была на 46,4% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Далее следуют Дания (+44,5%) и Люксембург (+36,8%).

Из крупных стран к среднестатистическим показателям ближе всего была Италия, где потребительская корзина всего на 0,2% дороже среднеевропейской. Также близки к арифметической середине Германия (+8,9%) и Испания (-3,5%).

При этом в число самых дешевых стран входят Румыния, где за потребительскую корзину приходится платить на 42,2% меньше, чем в среднем по ЕС, а также Болгария (-41,3%) и Польша (-38,5%).

Дания является лидером ЕС по стоимости одежды и обуви, в то время как в Болгарии они самые дешевые, также как и алкогольные напитки и табачные изделия, отмечается в сообщении Евростата.

Разрыв в ценах на алкоголь и сигареты между государствами на противоположных концах рейтинга достиг 3,3 раза в 2022 году, что в первую очередь обусловлено различиями в налогообложении данной продукции. На втором месте находится стоимость проживания в гостиницах и походов в ресторан - разница более чем в три раза.

Однако самые дорогие и самые дешевые страны континента в Евросоюз не входят. Лидерами по стоимости жизни являются Швейцария (+74,3%), Исландия (+59%) и Норвегия (+42,9%), в то время как потребительская корзина в Турции дешевле среднеевропейской на 60%, в Северной Македонии - на 49%.