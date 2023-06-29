Мандат миссии ОБСЕ в Молдавии продлен до конца года

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мандат миссии ОБСЕ в Молдавии продлен до конца 2023 года.

"Консенсус о продлении мандата ОБСЕ в Молдавии достигнут!", - написал в социальных сетях действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, добавив, что решение о продлении мандата было принято в четверг на специальном заседании Постоянного совета Организации голосами всех 57 стран-членов.

Ранее в СМИ сообщалось, что миссия может прекратить работу из-за отсутствия согласия некоторых стран-членов, в частности, России, которая в качестве аргумента приводила отсутствие за 30 лет прогресса в приднестровском урегулировании из-за позиции Молдавии.

Решение о продлении пребывания в Молдавии миссии ОБСЕ требует единогласной поддержки на уровне всех стран-членов Организации.