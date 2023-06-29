Великобритания расширит антидемпинговые меры в отношении сварных труб из Белоруссии и КНР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Великобритания решила включить оцинкованные трубы в перечень видов сварных труб из Белоруссии и Китая, на которые распространяются антидемпинговые меры, сообщается в уведомлении на портале gov.uk.

Британское Управление по торговой защите (TRA) по итогам пересмотра антидемпинговых мер рекомендовало расширить их на оцинкованные трубы, поскольку такие трубы производятся в Великобритании. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии решил принять рекомендацию TRA.

Адвалорная ставка для труб из Белоруссии составляет 38,1%, из КНР - 90,6%. Антидемпинговая пошлина прекратит свое действие с 30 января 2026 года.

Антидемпинговая пошлина на сварные трубы из Белоруссии, Китая, а также России была введена в 2020 году. Пересмотр мер был инициирован в ноябре 2021 года.