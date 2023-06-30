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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Главы государств ЕС будут координировать с партнерами работу по замороженным активам РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU -Лидеры стран Евросоюза (ЕС) заявили, что займутся вместе с Еврокомиссией и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем координацией с партнерами позиции по поводу того, как можно было бы использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

"Европейский совет проанализировал проделанную работу, связанную с замороженными активами России. Лидеры решили продолжить работу по этому направлению вместе с Еврокомиссией и главой дипломатии", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС.

В нем отмечается, что это нужно делать "в соответствии с законами ЕС, международными правовыми нормами и в координации с партнерами".

Саммит Европейского союза проходит 29-30 июня в Брюсселе.

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