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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Сотрудники аэропорта Женевы впервые более чем за 100 лет начали забастовку

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Женевы отменили в пятницу десятки авиарейсов из-за забастовки сотрудников, сообщают швейцарские СМИ.

По данным издания Tribune de Genève, это первая за более чем 100 лет забастовка персонала этого аэропорта, нанятого по публичного-правовому договору.

По состоянию на утро пятницы, отменено 64 рейса, которые должны были вылететь или прилететь в Женеву. Ряд международных авиарейсов, как отмечают местные СМИ, все же будет осуществлен.

Члены профсоюзов, участвующие в акции, собрались в аэропорту с красными флагами. На входе образовались очереди из пассажиров.

Утром в пятницу профсоюзы сотрудников аэропорта объявили, что продлевают забастовку до субботы включительно.

Среди требований бастующих - улучшение условий труда. Они недовольны тем, как авиационный сектор урегулировал ситуацию с массовыми сокращениями, которые руководство аэропорта провело во время пандемии коронавируса, в результате чего нагрузка на оставшийся персонал значительно увеличилась.

Женева Швейцария
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