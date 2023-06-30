Журнал National Geographic перестанут продавать в киосках в следующем году

Фото: Maren Hennemuth/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Популярный ежемесячный журнал National Geographic перестанет продаваться в газетных киосках начиная со следующего года, пишет Associated Press со ссылкой на представителя редакции Криса Альберта.

Подписчики продолжат получать журнал, а в широкую продажу будут поступать только специальные выпуски.

По словам представителя, ежемесячный тираж National Geographic составляет чуть менее 1,8 млн копий, но лишь небольшой процент из этого числа продается через розничные сети.

Кроме того, Альберт подтвердил слухи, что журнал уволил всех авторов в штате и будет заказывать статьи у внештатных авторов.

National Geographic выпускается с 1888 года. Владельцем журнала является Walt Disney Co., в 2019 году купившая активы 20th Century Fox.