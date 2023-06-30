Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

СБ ООН проголосовал за завершение миссии по стабилизации в Мали

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Представители СБ ООН в пятницу приняли резолюцию по прекращению деятельности Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года.

"Проект резолюции принят единогласно", - сказала постпред ОАЭ Лана Нусейбе.

Зампостпреда России Анна Евстигнеева призвала к упорядоченному и организованному выводу миссии из страны. Она заверила, что Россия и дальше будет помогать Мали в урегулировании ситуации в стране.

"Россия со своей стороны продолжит оказывать Мали комплексное содействие для нормализации отношений в этой стране на двусторонней основе", - заверила она.

По данным западных СМИ, резолюция предусматривает прекращение с 30 июня деятельности МИНУСМА, а также "упорядоченное и безопасное сокращение и вывод персонала с целью завершения этого процесса к 31 декабря 2023 года".

МИНУСМА была учреждена в 2013 году с целью поддержки политических процессов в Мали и обеспечения безопасности.

В Мали произошли два военных переворота подряд - в августе 2020 года и в мае 2021 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов. Одновременно с этим имели место террористические акции радикальных исламистов.

Мали ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Борисов отметил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 г.

Что произошло за день: пятница, 30 июня

Премьер Молдавии заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

Молдавские СМИ сообщили, что застреливший двух человек в аэропорту Кишинева "нейтрализован"

Полицейский погиб в результате перестрелки в аэропорту Кишинёва

Норвегия закрывает посольство в Косово

Норвегия закрывает посольство в Косово

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Польша заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США

Журнал National Geographic перестанут продавать в киосках в следующем году

Журнал National Geographic перестанут продавать в киосках в следующем году

Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за масштабных беспорядков во Франции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });