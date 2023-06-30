СБ ООН проголосовал за завершение миссии по стабилизации в Мали

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Представители СБ ООН в пятницу приняли резолюцию по прекращению деятельности Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года.

"Проект резолюции принят единогласно", - сказала постпред ОАЭ Лана Нусейбе.

Зампостпреда России Анна Евстигнеева призвала к упорядоченному и организованному выводу миссии из страны. Она заверила, что Россия и дальше будет помогать Мали в урегулировании ситуации в стране.

"Россия со своей стороны продолжит оказывать Мали комплексное содействие для нормализации отношений в этой стране на двусторонней основе", - заверила она.

По данным западных СМИ, резолюция предусматривает прекращение с 30 июня деятельности МИНУСМА, а также "упорядоченное и безопасное сокращение и вывод персонала с целью завершения этого процесса к 31 декабря 2023 года".

МИНУСМА была учреждена в 2013 году с целью поддержки политических процессов в Мали и обеспечения безопасности.

В Мали произошли два военных переворота подряд - в августе 2020 года и в мае 2021 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов. Одновременно с этим имели место террористические акции радикальных исламистов.