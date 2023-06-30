Старейшая газета в мире выпустила последний ежедневный номер

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Австрийская газета Wiener Zeitung, которая издаётся с 1703 года, прекратила свой ежедневный тираж в пятницу спустя более трех столетий ежедневных выпусков. Теперь издание будет выпускать только цифровую версию, а печатными планирует оставить ежемесячные дайджесты.

Впервые опубликованная под названием Wiennerisches Diarium, газета вышла в свет 8 августа 1703 года в Священной Римской Империи до сих пор и считалась качественным изданием с широким спектром статей, освещающих внутренние и зарубежные новости, культуру и бизнес. В газете был напечатан текст Декларации прав человека, а Моцарт и Бетховен давали в ней объявления.

Издание находится в собственности у государства, но имеет автономную редакцию.

Из-за прекращения выпуска печатных ежедневных номеров Wiener Zeitung вынуждена сократить штат редакции почти на две трети - с 83 до 20 человек.

Причиной закрытия печатного ежедневника стал резкий спад доходов, с которым редакция столкнулась после недавнего закона. Закон отменил требование к компаниям платить за публикацию изменений в коммерческом реестре в печатных изданиях.

В последнем ежедневном печатном номере было опубликовано интервью Арнольда Шварцнеггера, самого известного австрийца, как было отмечено газетой.

Кроме того, на фронтальной полосе был напечатан следующий список: 116,840 дней, 3 839 месяцев, 320 лет, 12 президентов, 10 императоров, 2 республики, 1 газета.