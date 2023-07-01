Взрыв произошел на химическом заводе в Китае
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на химическом заводе компании Jiangxi QianTai New Materials в китайской провинции Цзянси, сообщает CNN.
На распространяемых в СМИ видео запечатлены столбы черного дыма, поднимающегося на месте происшествия.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за возгорания силиконового масла.
По данным портала CCTV, в результате ЧП никто не пострадал. Жителей близлежащих районов эвакуировали. Китайские власти уже начали расследование причин произошедшего.
В настоящее время пожарные продолжают борьбу с возгоранием.