Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Взрыв произошел на химическом заводе в Китае

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на химическом заводе компании Jiangxi QianTai New Materials в китайской провинции Цзянси, сообщает CNN.

На распространяемых в СМИ видео запечатлены столбы черного дыма, поднимающегося на месте происшествия.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за возгорания силиконового масла.

По данным портала CCTV, в результате ЧП никто не пострадал. Жителей близлежащих районов эвакуировали. Китайские власти уже начали расследование причин произошедшего.

В настоящее время пожарные продолжают борьбу с возгоранием.

Китай Цзянси Jiangxi QianTai New Materials
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой

Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой

Кишиневский аэропорт возобновил работу после инцидента с убийством пограничников

Убийца пограничников в аэропорту Кишинева ранее участвовал в похищении банкира в Душанбе

Во Франции ночью задержали почти тысячу участников беспорядков

Во Франции ночью задержали почти тысячу участников беспорядков

Что случилось этой ночью: суббота, 1 июля

Не менее 270 участников беспорядков были арестованы во Франции в пятницу

Глобальные зернотрейдеры с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно

Глобальные зернотрейдеры с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно

Старейшая газета в мире выпустила последний ежедневный номер

Во Франции задействуют 45 тыс. полицейских на предстоящую ночь для предотвращения погромов

Во Франции задействуют 45 тыс. полицейских на предстоящую ночь для предотвращения погромов

Борисов отметил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 г.

Борисов отметил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });