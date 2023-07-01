Махмуд Аббас в разговоре с Путиным поддержал российские власти в ходе событий 24 июня

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом состоялся по инициативе палестинской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений". "С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе", - сообщает пресс-служба.

Путин поздравил Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам, отмечается в сообщении.

Условлено о продолжении контактов, добавили в пресс-службе.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.