Зурабишвили предложила автоматически возвращать грузинское гражданство выходцам из Грузии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Выходцам из Грузии, имеющим гражданство другой страны, необходимо максимально упростить получение грузинского гражданства, считает президент республики Саломе Зурабишвили.

"В настоящее время в различных странах проживают более полутора миллионов выходцев из Грузии, которые или потеряли грузинское гражданство, или приняли гражданство другой страны. Если мы хотим исправить демографическую ситуацию, мы должны всем этим лицами предоставить грузинское гражданство, без потери имеющегося", - сказала она журналистам в субботу.

При этом Зурабишвили отметила, что возвращение утерянного грузинского гражданства должно происходить "фактически автоматически, если то или иное лицо не представляет угрозу государству".

Президент также подчеркнула, что упрощенная процедура возврата гражданства должна распространяться и на выходцев из Грузии, проживающих в России.

"Вместе с тем я категорически блокирую предоставление нашего гражданства российским гражданам, прибывающим в нашу страну с инвестициями, за счет которых по нашему законодательству они могут рассчитывать на получение и нашего гражданства. Необходим тщательный контроль за этой категорией русских, которые не всегда из России, но из Кипра, Израиля и других стран", - сказала Зурабишвили.

Согласно 12-й статье Конституции Грузии, гражданин республики не может одновременно являться гражданином другого государства.