Один человек погиб из-за сильного ливня в Японии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В субботу на западную часть Японии и юго-западный регион Кюсю обрушились сильные ливни, в результате чего в префектуре Ямагути погиб один человек. Об этом пишет Kyodo.

Издание также сообщает о двух пропавших без вести. В некоторых районах за час выпало около 110 мм осадков, в Ямагути за 48-часов выпало 332,5 мм осадков.

Японское метеорологическое агентство отметило, что дожди в регионе могут продолжиться, пусть и с меньшей интенсивностью.