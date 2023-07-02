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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

The Jerusalem Post сообщила, что Иран держит вблизи границы с Ираком баллистические ракеты

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Иранское командование разместило баллистические ракеты на западе Ирана в провинции Керманшах, граничащей с Ираком, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на организацию Alma Research and Education Center, анализирующую угрозы северным границам Израиля.

По данным со спутниковых снимков, в этом регионе располагаются три подземных объекта с не менее чем 140 хранилищами ракет. В частности, иранские военные установили здесь, в 150 км от Ирака, баллистические ракеты малой дальности "Киам-1". Кроме того, в одном из местных ущелий развернуты системы ПВО.

Подземные сооружения в месте под названием Пандж-Пеллех также могут использовать для хранения ракет типа "Фатех-110".

В 2020 году Иран использовал ракеты "Киам-1" и "Фатех-110" в операции "Мученик Сулеймани" против США. 3 января 2020 года стало известно о гибели в результате спецоперации США в Багдаде члена Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. В ответ в ночь на 8 января КСИР нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.

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