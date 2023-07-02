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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Два человека погибли в результате массовой стрельбы в Балтиморе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Два человека были убиты и еще 28 были ранены в результате стрельбы в Балтиморе, сообщает The Guardian.

Трое раненых находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что полиция продолжает поиски стрелка. На месте происшествия арестов произведено не было.

Местные СМИ приводят слова очевидцев, которые рассказывают, что инцидент произошел во время мероприятия, на которое собралось несколько сотен человек. Очевидцы слышали от 20 до 30 выстрелов.

По данным на воскресенье, 2 июля, в США с начала года произошло 335 случаев массовой стрельбы. К таким относятся инциденты, когда были застрелены или ранены четыре и более человек.

США
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