В Белоруссии предложили запретить сделки с криптовалютами между физлицами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии выступило с предложением запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами.

"МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ", - сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.

В министерстве пояснили, что подобное решение принято для борьбы с киберпреступностью. Так, с начала нынешнего года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей (около $7,3 млн).

Как заявили в МВД Белоруссии, "подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем".

В министерстве ожидают, что введение практики, схожей с порядком обмена иностранных валют, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий станет просто невыгодно орудовать в Белоруссии, полагают правоохранители.