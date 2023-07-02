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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Евросоюзу и КНР не удалось за последние четыре года добиться каких-либо существенных результатов на переговорах по торговым вопросам, заявил в воскресенье посол ЕС в Китае Хорхе Толедо.

"Мне грустно говорить, что за четыре года диалог по экономическим вопросам и торговле не принес каких-либо успехов, или хотя бы значимых успехов", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что ЕС нужны достижения в этой области уже в этом году. Посол добавил, что на сентябрь запланированы экономические переговоры ЕС и Китая на высоком уровне.

В мае после дискуссий на неформальной встрече министров иностранных дел государств ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД согласились с необходимостью предложенного им пересмотра стратегии в отношении КНР, "учитывая недавнюю внутреннюю эволюцию в Китае и траектории внешней политики". По словам Борреля, у ЕС в отношениях с КНР существует проблема экономической безопасности.

При этом речь шла, в частности, о снижении экономической зависимости от Китая. В свою очередь в конце июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ЕС столкнется с крайне серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии свертывания экономических связей с КНР. Премьер Государственного совета КНР Ли Цян тоже подверг критике подход, направленный на сокращение хозяйственных связей с Китаем.

Ранее, в марте, Еврокомиссии выдвинула предложения об укреплении каналов поставок таких ресурсов как литий и никель, нужных для производства ряда товаров, включая аккумуляторы и солнечные батареи.

На прошлой неделе ФРГ, Франция и Италия договорились усилить сотрудничество при приобретении сырья, добавляют СМИ.

ЕС Евросоюз Китай Хорхе Толедо
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