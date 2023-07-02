В Минобороны Белоруссии озабочены интенсификацией полетов самолетов НАТО у границ СГ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В белорусском Минобороны отметили увеличение количества полетов авиации НАТО, в том числе разведывательной, вблизи границ Белоруссии и Союзного государства.

"Интенсивность полетов авиации, в том числе разведывательной, не поддается здравому смыслу", - заявил в воскресенье в эфире телеканала СТВ заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Анатолий Булавко.

По словам представителя министерства, такие действия можно объяснить несколькими причинами: вскрытием белорусской системы ПВО, сбором разведданных о военном потенциале Белоруссии и освоением воздушного пространства летчиками стран НАТО.

Булавко пояснил, что за последние годы количество таких полетов в месяц увеличилась с 20 до 70, а на данный момент часто бывает так, что в день обнаруживалось по 30 самолетов в воздушном пространстве вблизи государственной границы Белоруссии.

"Сложно говорить что-то про норму. Норма - это когда летают пассажирские самолеты", - отметил он.