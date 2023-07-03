ООН ищет способы ускорения экспорта продовольствия и удобрений из России

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В ООН заняты поиском креативных путей для ускорения экспорта продовольствия и удобрений из России, сообщил в понедельник представитель генсека организации Фархан Хак.

"Наша коллега Ребекка Гринспан (генсек Конференции ООН по торговле и развитию - ИФ) находится в контакте со многими сторонами, в том числе с европейскими странами, чтобы найти креативные способы, которые позволят ускорить экспорт продовольствия и удобрений из РФ", - сказал Хак на брифинге, отвечая на вопрос об идее подключения дочернего банка Россельхозбанка к системе SWIFT.

Ранее в понедельник Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что РФ и ЕС обсуждают идею выделения из Россельхозбанка "дочки" с доступом к SWIFT для спасения "зерновой сделки". Газета отмечала, что такой вариант расценивается как "лучший из худших".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля). В конце мая российский МИД заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.