Путин примет участие в саммите ШОС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

В этом году саммит проводится под председательством Индии в формате видеоконференции. В ней примут участие лидеры государств-членов ШОС (Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан) и государств-наблюдателей (Белоруссия, Иран и Монголия). Кроме того, в качестве гостя председательствующей страны выступит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Запланировано также выступление генсека ООН Антониу Гутерриша, а также доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС - генсека ШОС Чжан Мина и директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева.

В саммите также примут участие руководители ряда международных организаций и объединений.

Как ожидается, в ходе заседания будут подведены итоги деятельности ШОС за прошедший год и определены приоритетные направления дальнейшего развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что важное внимание будет уделено вопросам расширения ШОС. По итогам саммита будет завершена процедура присоединения к организации Ирана и запущен аналогичный процесс в отношении Белоруссии.

В ходе заседания лидеры сделают акцент на совершенствовании механизмов противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и трансграничной преступности.

По итогам заседания планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов. Как ожидается, в итоговой декларации будут отражены согласованные подходы к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, первоочередные задачи по дальнейшему развитию сотрудничества и пути их реализации. Кроме того, лидеры стран ШОС подпишут документ об утверждении стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года. Будут приняты также заявление о противодействии радикализации, ведущей к терроризму, сепаратизму и экстремизму и заявление по сотрудничеству в области цифровой трансформации.

Кроме того, следующий год будет объявлен Годом экологии ШОС.

По завершении заседания эстафета председательства в ШОС в 2023-2024 годах перейдет к Казахстану.

Предыдущее заседание саммита ШОС состоялось в прошлом сентябре в Самарканде. Это был первый очный саммит за три года. Его участники рассмотрели перспективы углубления сотрудничества в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций, адаптации ШОС к новым геополитическим реалиям и ряд других вопросов.

По итогам заседания была подписана Самаркандская декларация ШОС. В ней лидеры, в том числе, подчеркнули, что считают важным скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане и создание в этой стране инклюзивного правительства.

Всего на полях саммита было подписано более 40 документов.

В частности, был подписан меморандум об обязательствах Ирана по получению статуса члена ШОС. Также было принято решение о начале процедуры включения Белоруссии в члены ШОС. Еще несколько государств получили статус партнеров по диалогу.

В Самарканде обсуждалась и "зерновая сделка". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сообщал журналистам, что российский президент общался с заместителем генсекретаря ООН Розмари Дикарло и подробно разъяснил ей, что лишь малая часть выводимого из черноморских портов зерна попадает в беднейшие страны.