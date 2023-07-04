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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

В Абхазии ожидают визит министра экономического развития РФ Максима Решетникова

Ожидается, что Решетников встретится с президентом республики Асланом Бжания

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетит Абхазию во вторник с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, Максим Решетников намерен посетить ряд объектов, восстанавливаемых в республике в рамках российской инвестпрограммы по содействию социально-экономическому развитию республики.

Ожидается, что после посещения объектов министр экономического развития России во второй половине дня встретиться с президентом республики Асланом Бжания.

Во время пребывания в Абхазии в августе 2022 года Решетников заявил, что за время, прошедшее после признания РФ независимости Абхазии была проделана колоссальная работа по реконструкции и восстановлению инфраструктурных объектов.

"За последние 13 лет проделан огромный объём работы: 500 объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры восстановлено при поддержке Российского федерального бюджета", - сказал министр.

По его мнению, к развитию Абхазии нужно подходить комплексно.

"Мы не идём по пути решения отдельных вопросов, а подходим комплексно. У нас есть программа, в ней определены основные показатели, которых надо добиться республике, объёмы и новые формы поддержки, в том числе и экономики. То есть, мы переходим от этапа восстановления к этапу развития, опережающего развития", - пояснил он.

Максим Решетников Абхазия Бжания Аслан Георгиевич
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