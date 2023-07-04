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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Турция и Египет впервые за 10 лет взаимно назначили послов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Турция и Египет повысили уровень дипломатические отношения до уровня послов, назначив их впервые за 10 лет, сообщило во вторник турецкое министерство иностранных дел.

"Турция и Египет объявляют, что дипломатические отношения между странами повысили до уровня посольств", - приводят СМИ выдержки из пресс-релиза МИД.

Новым турецким послом в Египте назначен бывший представитель страны в Организации исламского сотрудничества Салих Мутлу Шен. Египетская сторона предложила назначить послом в Анкаре Амра Эльхамами.

"Этот шаг нацелен на нормализацию отношений между двумя странами и отражает взаимное стремление развивать двусторонние отношения в соответствии с интересами народов Турции и Египта", - подчеркивается в документе.

Арабские СМИ напоминают, что в конце мая президенты Турции и Египта Реджеп Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об обмене послами. Тогда в канцелярии египетского лидера заявили, что в телефонном разговоре президенты согласились укреплять отношения и сотрудничество между двумя сторонами и в связи с этим приняли решение повысить уровень отношений до послов.

Отношения между Анкарой и Каиром ухудшились после военного переворота в Египте в июле 2013 года. Тогда Турция и Египет отозвали своих послов. В ноябре 2013 года Каир объявил посла Турции "персона нон-грата".

Турция Египет
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