США проследили за полетами российских военных самолетов вблизи Аляски

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты зафиксировали и проследили за полетами четырех российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ), сообщило во вторник Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

По его данным, полеты российских самолетов вблизи Аляски были совершены накануне. О типе самолетов не сообщается. При этом указывается, что "российские самолеты действовали в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады".

Командование также отметило, что действия российской военной авиации в зоне опознавания ПВО Аляски фиксируются регулярно и "не рассматриваются в качестве угрозы".