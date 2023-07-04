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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

США проследили за полетами российских военных самолетов вблизи Аляски

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты зафиксировали и проследили за полетами четырех российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ), сообщило во вторник Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

По его данным, полеты российских самолетов вблизи Аляски были совершены накануне. О типе самолетов не сообщается. При этом указывается, что "российские самолеты действовали в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады".

Командование также отметило, что действия российской военной авиации в зоне опознавания ПВО Аляски фиксируются регулярно и "не рассматриваются в качестве угрозы".

США РФ
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