В Южной Корее впервые за 30 лет разрешат выдачу лицензий новым банкам

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейские власти допустят новых участников в банковский сектор впервые за 30 лет для стимулирования конкуренции, пишет Financial Times.

Правительство разрешит выдачу действующим финансовым компаниям лицензий на деятельность по всей стране в качестве коммерческих банков, создаст условия для роста числа онлайн-банков и смягчит правила для филиалов иностранных кредитных организаций, касающиеся параметров соотношения кредитов к депозитам.

В Южной Корее доминируют пять крупных банков, указывает FT. Президент страны Юн Сок Ёль в этом году подверг их критике за "денежный пир" на фоне разницы в процентных ставках по кредитам и депозитам, которая позволяет им легко зарабатывать.

Газета также отмечает критику в адрес банков за размер бонусных выплат сотрудникам в условиях повышения ставок.