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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Два российских корвета зашли в китайскую военно-морскую базу Шанхай

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей в составе корветов "Громкий" и "Совершенный", выполняющий задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, совершил деловой заход в военно-морскую базу Шанхай Военно-морских сил Китая. Об этом сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в среду.

"Деловой заход отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в ВМБ Шанхай продлится до 11 июля", - говорится в сообщении.

"После швартовки на пирсе состоялась торжественная церемония встречи кораблей китайской стороной, после завершения которой делегация моряков-тихоокеанцев под руководством капитана 1 ранга Алексея Анциферова совершила визит в штаб ВМБ Шанхай", - говорится в сообщении.

ВМФ РФ ТОФ Шанхай Китай
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