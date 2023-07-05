Два российских корвета зашли в китайскую военно-морскую базу Шанхай

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей в составе корветов "Громкий" и "Совершенный", выполняющий задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, совершил деловой заход в военно-морскую базу Шанхай Военно-морских сил Китая. Об этом сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в среду.

"Деловой заход отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в ВМБ Шанхай продлится до 11 июля", - говорится в сообщении.

"После швартовки на пирсе состоялась торжественная церемония встречи кораблей китайской стороной, после завершения которой делегация моряков-тихоокеанцев под руководством капитана 1 ранга Алексея Анциферова совершила визит в штаб ВМБ Шанхай", - говорится в сообщении.