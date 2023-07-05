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Антимонопольный регулятор оштрафует футбольный клуб "Лестер" на 880 тысяч фунтов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании планирует оштрафовать футбольный клуб "Лестер" на сумму до 880 тысяч фунтов ($1,1 млн) за нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашения с ритейлером спортивных товаров JD Sports Fashion.

Договоренность, действовавшая в период с 2018 по 2021 год, ограничивала конкуренцию при продаже фирменной продукции с символикой клуба, включая реплики официальной игровой формы. В частности, JD ввела плату за доставку товаров с символикой клуба, хотя на тот момент доставка любых заказов стоимостью свыше 70 фунтов была бесплатной, чтобы не обрушить продажи официального онлайн-магазина "Лестера".

Обе стороны признали факт нарушений. JD не будет оштрафован, поскольку ритейлер активно сотрудничал с регулятором в ходе расследования.

"Лестер" неожиданно стал чемпионом Англии в сезоне 2015-2016. По итогам последнего сезона команда заняла 18-е место в Английской премьер-лиге и вылетела в Чемпионшип, второй по силе дивизион в стране.

CMA Великобритания JD Sports Fashion Лестер
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