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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Объем золота в ETF в июне сократился на 56 т, по итогам полугодия – на 50 т

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в июне 2023 года сократили объем золота на 55,9 тонны золота, что соответствует $3,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

Хорошие результаты на рынке акций в начале июня на ключевых рынках, вероятно, сместили фокус инвесторов с безрисковых активов, таких как золото, поясняет WGC, а основной отток пришелся на вторую половину месяца, когда золото стало дешеветь на фоне ястребиной риторики крупных центробанков перед лицом инфляции.

По итогам I полугодия отток золота из ETF составил 50 тонн на $2,7 млрд. Основные потери относятся к европейским фондам, тогда как американские, несмотря на просадку в последнее время, по итогам полугодия остались в плюсе.

На конец июня объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 422,4 тонны на $210,8 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:

Регион Июнь, т Июнь, $ млн Январь-июнь, т Январь-июнь, $ млн
Северная Америка -1 665,7 -26,9 1 542,7 19,7
Европа -1 842,7 -26,1 -4 215,8 -69,0
Азия 71,4 1,1 46,2 0,6
другие регионы -268,2 -4,0 -70,8 -1,3
Итого -3 705,2 -55,9 -2 697,7 -50,0
ETF World Gold Council WGC золото
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