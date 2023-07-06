Объем золота в ETF в июне сократился на 56 т, по итогам полугодия – на 50 т
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в июне 2023 года сократили объем золота на 55,9 тонны золота, что соответствует $3,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).
Хорошие результаты на рынке акций в начале июня на ключевых рынках, вероятно, сместили фокус инвесторов с безрисковых активов, таких как золото, поясняет WGC, а основной отток пришелся на вторую половину месяца, когда золото стало дешеветь на фоне ястребиной риторики крупных центробанков перед лицом инфляции.
По итогам I полугодия отток золота из ETF составил 50 тонн на $2,7 млрд. Основные потери относятся к европейским фондам, тогда как американские, несмотря на просадку в последнее время, по итогам полугодия остались в плюсе.
На конец июня объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 422,4 тонны на $210,8 млрд.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:
|Регион
|Июнь, т
|Июнь, $ млн
|Январь-июнь, т
|Январь-июнь, $ млн
|Северная Америка
|-1 665,7
|-26,9
|1 542,7
|19,7
|Европа
|-1 842,7
|-26,1
|-4 215,8
|-69,0
|Азия
|71,4
|1,1
|46,2
|0,6
|другие регионы
|-268,2
|-4,0
|-70,8
|-1,3
|Итого
|-3 705,2
|-55,9
|-2 697,7
|-50,0