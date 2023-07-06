Объем золота в ETF в июне сократился на 56 т, по итогам полугодия – на 50 т

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в июне 2023 года сократили объем золота на 55,9 тонны золота, что соответствует $3,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

Хорошие результаты на рынке акций в начале июня на ключевых рынках, вероятно, сместили фокус инвесторов с безрисковых активов, таких как золото, поясняет WGC, а основной отток пришелся на вторую половину месяца, когда золото стало дешеветь на фоне ястребиной риторики крупных центробанков перед лицом инфляции.

По итогам I полугодия отток золота из ETF составил 50 тонн на $2,7 млрд. Основные потери относятся к европейским фондам, тогда как американские, несмотря на просадку в последнее время, по итогам полугодия остались в плюсе.

На конец июня объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 422,4 тонны на $210,8 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году: