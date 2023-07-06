В Белом доме отметили, что поставка Украине кассетных боеприпасов активно обсуждается

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает идею поставки Украине кассетных боеприпасов, о каких-то решениях сообщать рано, заявил журналистам в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"По словам председателя (Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка - ИФ) Милли, ведутся активные обсуждения этого вопроса, но новостей по этому поводу у меня сейчас нет", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, принял ли Байден решение по поставкам кассетных боеприпасов Украине.

"Наше внимание сейчас сфокусировано на том, чтобы продолжать передавать Украине разные типы оружия, которое украинская сторона очень эффективно применяет", - добавил он.

Со своей стороны, Associated Press утверждает в четверг со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники, что решение о передаче Киеву таких боеприпасов уже принято, и США официально объявят об этом в пятницу. По данным агентства, речь пойдет о передаче нескольких тысяч таких боеприпасов в рамках очередного пакета военной помощи Украине.

В сообщении указывается, что США направят Киеву специальные кассетные боеприпасы, у которых снижен риск того, что они не будут разрываться. Предполагается, что, таким образом, подобные снаряды будут представлять меньше угрозы мирным жителям.

В конце июня CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. По данным источников, в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома по этому вопросу. В случае одобрения боеприпасы могут включить в новый пакет военной помощи Украине уже в июле, отмечали собеседники телеканала.

Кассетные боеприпасы впервые применили в ходе Второй мировой войны. Это класс оружия, включающий ракеты, бомбы, реактивные снаряды и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади.