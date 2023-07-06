Лула да Силва допустил участие в выборах президента Бразилии в 2026 году

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не исключил, что попытается добиться переизбрания в 2026 году – на это его вдохновляет президент США Джо Байден, передает в четверг портал "Глобу".

"Когда я был в Хиросиме (на саммите G7 - ИФ) и встречался с президентом Байденом, я спросил его, правда ли, что он вновь собирается баллотироваться на пост президента. Он сказал, что будет. Это стимул для меня, ведь я моложе его", - заявил Лула да Силва.

Луле да Силве 77 лет, он – ветеран бразильской политики. Шесть раз он участвовал в выборах президента, три из них выиграл - в 2002 году, в 2006 году и в 2022 году. Байдену 80 лет, и ранее в этом году он заявил, что в 2024 году будет претендовать на переизбрание.