SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с очередной партией из 48 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 12:29 по Тихоокеанскому времени США (в 22:29 по Москве).

Это будет 92-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 23-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже около 4,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,3 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 12-й раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.