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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Бельгии ищут бывшего военного, угрожавшего убить премьер-министра

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Бывший бельгийский военный 7 июля на видеозаписи в соцсети высказал угрозу убить премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, сообщила фламандская газета Het Nieuwsblad. На записи он, находясь в лесу, прикрепил фотографию премьера к дереву и несколько раз выстрелил в него.

Полиция восприняла эту угрозу всерьез, и стражи порядка организовали периметр безопасности по месту проживания главы федерального правительства.

Как передает RTBF со ссылкой на прокуратуру провинции Лимбург, квартал вокруг дома бывшего военного оцепила полиция. Его дома нет, его ищут.

Подозреваемому 29 лет, СМИ называют его Сэмом. Он служил в логистическом батальоне, в 2022 году его лишили допуска к секретным документам, а в 2023 году отстранили от службы из-за "медицинской непригодности". Он был уволен 17 июня.

По данным RTBF, у него многочисленные психологические проблемы, он может быть опасным для окружающих. После увольнения он высказывал намерение совершить покушение на политика Барта де Вевера, о чем военные уведомили прокуратуру. Также его подозревали в связях с преступной бандой байкеров, которым он во время службы передавал разную информацию.

Бельгия Лимбург Александр Де Кроо
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