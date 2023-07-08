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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Финляндия усилит контроль на границе Шенгена на время визита Байдена

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пограничная охрана Финляндии усиливает контроль на границах Шенгена в связи с визитом президента США Джо Байдена.

Временный контроль на внутренней границе начнется в субботу и закончится 15 июля, сообщает агентство STT.

Внутренние границы относятся к границам между странами Шенгенского соглашения.

Президент Финляндии Саули Ниинистё примет Байдена и проведет саммит Северных стран и США в следующий четверг в Хельсинки.

Финляндия Джо Байден Саули Ниинистё
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