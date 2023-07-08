Финляндия усилит контроль на границе Шенгена на время визита Байдена
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пограничная охрана Финляндии усиливает контроль на границах Шенгена в связи с визитом президента США Джо Байдена.
Временный контроль на внутренней границе начнется в субботу и закончится 15 июля, сообщает агентство STT.
Внутренние границы относятся к границам между странами Шенгенского соглашения.
Президент Финляндии Саули Ниинистё примет Байдена и проведет саммит Северных стран и США в следующий четверг в Хельсинки.