Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном расширение НАТО, ситуацию на Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном саммит НАТО в Вильнюсе, Украину и другие международные вопросы, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону расширение НАТО, приближающийся саммит альянса, Украину и помощь ООН Сирии", - передает агентство.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Турция Хакан Фидан США Энтони Блинкен НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные заявили о новых нарушениях протоколов деконфликтации в небе над Сирией

В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества

В МИД РФ сочли своевременной инициативу Вучича созвать Совбез ООН по ситуации в Косово

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Что случилось этой ночью: суббота, 8 июля

Байден высказался против принятия Украины в НАТО до завершения украинского конфликта

ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

Эрдоган заявил, что Путин может посетить Турцию в августе

В Нидерландах распалась правящая коалиция

В Нидерландах распалась правящая коалиция

США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $800 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });