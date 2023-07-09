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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

На северо-востоке Бразилии под обломками жилого дома погибли 14 человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жертвами обрушения жилого дома в городе Ресифи на северо-востоке Бразилии стали 14 человек, включая шестерых детей, сообщает бразильский новостной портал g1.

Четырехэтажное жилое здание обрушилось рано утром в пятницу. Разбор завалов продолжался 35 часов, троих человек удалось спасти. Также среди пострадавших - четверо человек, которые находились возле дома в момент обрушения.

Закончив поиски людей, спасатели извлекли из под обломков живыми двух собак и двух кошек.

Бразилия
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