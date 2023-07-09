На северо-востоке Бразилии под обломками жилого дома погибли 14 человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жертвами обрушения жилого дома в городе Ресифи на северо-востоке Бразилии стали 14 человек, включая шестерых детей, сообщает бразильский новостной портал g1.

Четырехэтажное жилое здание обрушилось рано утром в пятницу. Разбор завалов продолжался 35 часов, троих человек удалось спасти. Также среди пострадавших - четверо человек, которые находились возле дома в момент обрушения.

Закончив поиски людей, спасатели извлекли из под обломков живыми двух собак и двух кошек.