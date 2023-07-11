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В AllianzGI заявили о необходимости реформ для китайского рынка акций

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Меры денежно-кредитного и бюджетного стимулирования в Китае могут несколько поддержать рынок акций, однако, чтобы добиться его долгосрочного роста, властям необходимо провести структурные реформы, считает главный инвестиционный директор по фондовым рынкам Allianz Global Investors (AllianzGI) в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэймонд Чань.

"Это вопрос доверия", - сказал Чань в интервью агентству Bloomberg.

Реформы в сфере недвижимости, а также реформы публичных компаний необходимы, чтобы восстановить потребительское доверие и подтолкнуть компании к новым инвестициям, отметил Чань.

Индекс акций китайских компаний MSCI China Index упал более чем на 20% с января, что говорит о "медвежьем" тренде на рынке. Влияние на фондовый рынок стимулирующих мер, объявленных властями КНР за последние месяцы, оказалось краткосрочным.

Фонд инвестиций в китайские акции AllianzGI - Allianz China Equity - потерял порядка 21% за последний год. При этом его динамика лучше, чем у 67% конкурентов.

AllianzGI ждет реформ и новых стимулов от властей КНР, чтобы начать наращивать вложения в китайские компании, ориентированные на сферу недвижимости и потребительский сектор, отметил Чань.

AllianzGI Китай
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