Сингапурский госфонд Temasek по итогам фингода показал худшую доходность за 7 лет

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Чистая стоимость портфеля сингапурского государственного инвестиционного фонда Temasek Holdings Pte. в прошлом финансовом году, который завершился 31 марта, сократилась на 5,2%.

В результате его объем достиг 382 млрд сингапурских долларов ($284,8 млрд), говорится в годовом отчете фонда.

Совокупная акционерная доходность (TSR) в сингапурских долларах составила минус 5,07%. Показатель оказался худшим за семь лет и отрицательным впервые с 2020 года.

Фонд отметил рост стоимости капитала в результате усиления геополитической напряженности, национализма и протекционизма.

"Учитывая сложность макроэкономической конъюнктуры, мы продолжаем придерживаться осторожной инвестиционной позиции и планируем инвестировать умеренными темпами в этом финансовом году. Однако с учетом нашей сильной позиции с точки зрения ликвидности мы готовы наращивать инвестиции при коррекции рынка", - заявил главный инвестиционный директор Temasek Рохит Сипахималани, чьи слова приводятся в отчете.

В ноябре 2022 года Temasek списал $275 млн в виде инвестиций в обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX, а в мае этого года сократил вознаграждение высшего руководства и команды, рекомендовавшей это вложение, указывает CNBC.

Temasek владеет долями в таких крупнейших мировых компаниях, как германская Bayer AG, китайская WuXi AppTec Co. и британский банк Standard Chartered Plc, а также в сингапурской PSA International Pte., одном из крупнейших в мире портовых операторов.

На сингапурских эмитентов приходится 28% инвестиций фонда, китайских – 22%. Вложения в развитые экономики, включая Сингапур, страны Северной Америки и Европы, Австралию и Новую Зеландию, занимают 64% портфеля.

Основные сектора инвестиций - транспортно-промышленный (23%) и финансовый (21%).