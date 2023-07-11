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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

НАТО заявил о готовности конструктивно взаимодействовать с КНР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Лидеры государств-членов НАТО заявили, что совместно работают для решения системных проблем, "создаваемых КНР для евроатлантической безопасности".

"Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной прозрачности с целью защиты интересов безопасности Североатлантического альянса", - говорится в коммюнике, принятом саммитом НАТО в Вильнюсе 11 июля.

В документе отмечается готовность защищаться от "принудительной тактики КНР и попыток разделить Североатлантический альянс".

"Мы будем отстаивать наши общие ценности и основанный на правилах международный порядок, включая свободу судоходства", - заявили главы государств и правительств стран НАТО.

В коммюнике выражена обеспокоенность "углублением стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимно усиливающимися попытками подорвать основанный на правилах международный порядок", что "противоречит ценностям и интересам" стран альянса.

Лидеры государств НАТО призвали Китай "играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН" и "действовать ответственно и воздерживаться от оказания какой-либо летальной помощи России".

В отдельном пункте коммюнике указывается, что "КНР быстро расширяет и диверсифицирует свой ядерный арсенал за счет большего количества боеголовок и сложных систем доставки для создания ядерной триады, при этом не проявляя значимой прозрачности или добросовестных усилий по достижению контроля над ядерными вооружениями или снижению рисков".

"Мы призываем КНР участвовать в дискуссиях по снижению стратегических рисков и способствовать стабильности за счет большей прозрачности в отношении своей политики, планов и возможностей в области ядерного оружия", - говорится в документе саммита НАТО.

КНР Китай НАТО
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