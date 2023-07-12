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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Православная церковь празднует День святых апостолов Петра и Павла

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Православные отмечают в среду день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Накануне завершился Петров пост, установленный в память о трагической судьбе этих выдающихся проповедников Христова учения.

Святые апостолы Петр и Павел, первый из которых был распят головой вниз, а второй - обезглавлен, происходили из разных сословий.

Апостол Петр (Симон), брат Андрея Первозванного, был одним из первых и ближайших учеников Христа и первым из апостолов узнал о его воскресении. Со слов Петра, как гласит предание, святой апостол Марк написал Евангелие. Петр был простым рыбаком, в отличие от апостола Павла, который родился в знатной семье и в молодости был гонителем христиан.

Обращение Павла (тогда еще носившего иудейское имя Савл), строгого ревнителя закона Моисеева, случилось по дороге в Дамаск, когда он был ослеплен необычным светом и услышал голос Христа.

Однако, несмотря на разное начало жизненного пути, оба апостола впоследствии стали ревностными проповедниками Христовой веры, за что и были казнены. Мощи Петра и Павла покоятся в Латеранской базилике в Риме.

Православная церковь
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