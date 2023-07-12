Глава МИД РФ примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Джакарте

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 12-14 июля примет участие в министерских мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве ранее, Лавров примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

"В фокусе внимания будут задачи укрепления позиций нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности", - заявляли в министерстве.

12 июля Лавров также встретится с генсеком АСЕАН Као Кимхорном.

В российском МИД сообщали, что в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Ассоциации 13 июля состоится обсуждение углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической и социально-культурной сферах; особое внимание планируется уделить вопросам обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

14 июля, как ожидается, пройдет совещание министров иностранных дел стран-участниц ВАС, в рамках которой состоится традиционный обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

"Приоритет российской стороны - формирование в АТР всеобъемлющей, открытой, транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных внеблоковых началах", - напомнили в МИД РФ.

В ходе 30-й сессии форума, запланированной также на 14 июля, предстоит предметно рассмотреть вопросы противодействия новым вызовам и угрозам, борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью, разоружения и нераспространения ОМУ. Предполагается принятие министерского заявления по случаю 30-летия форума, плана работы на предстоящий год, а также ряда практических инициатив.