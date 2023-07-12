Два российских моряка погибли в Индийском океане

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели российских моряков в водах Индийского океана, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что 30 июня рефрижератор Beluga Reefe под флагом Содружества Багамских островов попал в сильный шторм в южной части Индийского океана. Во время удара волны о судно погибли граждане России – жители Калининграда – 53-летний боцман и матрос 1977 года рождения. Также получил телесные повреждения 33-летний матрос, который в настоящее время проходит лечение в медицинском учреждении ЮАР.

Уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) расследует калининградский отдел управления СК.