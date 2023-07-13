В Черногории задержали гражданина РФ по ордеру российского отделения Интерпола

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Черногории в аэропорту города Тиват задержали гражданина России, в отношении которого российское отделение Интерпола выдало ордер в связи с его причастностью к криминальной группировке, сообщает в четверг черногорская телерадиокомпания РТЦГ.

"Гражданин Г.М. с 1993 года играл руководящую роль в криминальной иерархии в Краснодарском крае России, использовал свои авторитет, влияние в криминальной сфере для того, чтобы руководить преступными действиями", - цитирует РТЦГ сообщение черногорской полиции.

По данным телерадиокомпании, россиянина "переведут в ведение следователя в Высшем суде в Подгорице для дальнейшего разбирательства".