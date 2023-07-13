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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Коммерческим банкам Казахстана разрешили вывоз наличных российских рублей до конца года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана приняло постановление, разрешающее банкам второго уровня (БВУ, коммерческие банки - ИФ) вывоз из республики наличных российских рублей.

Постановление "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", которое опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов, вступило в действие 11 июля и будет действовать до 1 января 2024 года.

Министерству финансов совместно с Комитетом национальной безопасности страны поручено принять необходимые меры по реализации постановления.

Как ранее говорили в Нацбанке республики, разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

Казахстан Минфин КНБ
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