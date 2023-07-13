В Болгарии заявили о возможности усиления контингента НАТО в стране при необходимости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Болгария в будущем сможет принять при необходимости дополнительные силы НАТО. Об этом сообщил в четверг в эфире Болгарского национального телевидения глава генерального штаба вооруженных сил страны Емил Евтимов.

По его словам, "во исполнение планов, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе, в Болгарии также будет создан и дивизионный штаб". Как отмечается, он будет руководить двумя болгарскими бригадами и многонациональной боевой группой, численность которой в случае необходимости будет доведена до уровня бригады.

"Мы будем готовы принять дополнительные натовские силы, и этот многонациональный штаб сможет взять на себя командование этими силами и средствами", - отметил Евтимов.

"Мы не можем говорить об окончательной численности сил, поскольку это всегда зависит от динамики, в зависимости от имеющихся сил и средств", - подчеркнул он.

Президент Польши Анджей Дуда накануне сообщил, что в случае необходимости его стране смогут оказать поддержку до 100 тысяч солдат НАТО.

"По нашим оценкам, если дойдет до нападения, то мы могли бы рассчитывать на перемещение на нашу территорию примерно 100 тысяч солдат альянса", - приводит слова Дуды Польское радио.

По его словам, "эти положения приняты альянсом в рамках оборонных планов".