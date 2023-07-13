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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Власти Ирака одобрили строительство третьего морского экспортного нефтепровода

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Ирака одобрил строительство третьего морского трубопровода для экспорта нефти мощностью 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны в телеграм-канале.

Новый 48-дюймовый нефтепровод будет контролировать компания Basra Oil, отвечающая за добычу нефти на юге страны. Объект стоимостью $416,9 млн построит голландская Boskalis за счет привлечения японского кредита. Срок реализации займет 400 дней.

Нефть, добываемая на южных месторождениях Ирака, транспортируется по двум морским трубопроводам к терминалу Аль-Басра (ABOT), откуда уже отправляется на экспорт. Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам июня составил 3,335 млн б/с.

Ирак
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