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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Госминистр непризнанной НКР встретился с командованием российского миротворческого контингента

Участники акции, требующие разблокировать Лачинский коридор, планируют установить палатки перед штабом миротворцев

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Переговоры госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гургена Нерсисяна с представителями командования российского миротворческого контингента начались близ Степанакерта с требованием разблокирования Лачинского коридора.

С утра в пятницу в Степанакерте проводится многотысячная акция протеста с требованием к Азербайджану, российским миротворцам, международному сообществу разблокировать связывающий Нагорный Карабах с Арменией Лачинский коридор.

"Сейчас мы начнем переговоры с командованием российского миротворческого контингента. До этого здесь устанавливаем палатки (перед штабом миротворцев - ИФ) и ждем выполнения наших требований. Мы здесь, чтобы сказать миротворцам, что, если одна из сторон трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года не выполняет свои обязательства, то тяжелейшие последствия за это не должны нести арцахцы (жители Карабаха - ИФ). Мы здесь, чтобы также сказать миротворцам, что каждодневные полеты вертолетов (российских миротворцев - ИФ) в условиях полной блокады Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) не является проявлением дружественности", - отметил Нерсисян.

Он отметил, что акции будут носить бессрочный характер.

"Хочу задать вопрос международному сообществу, Республике Армения и Российской Федерации: чего вы ждете? Хотите, чтобы на этой площади каждый день были трупы людей, чтобы вы отреагировали? Мы прошли через тяжелейшие проблемы, и сейчас эти проблемы еще более усугубились и отныне невыносимы", - сказал Нерсисян.

Между тем, акции с требованием разблокирования коридора пройдут также в Ереване 15 июля у зданий посольства России и ереванского офиса ООН. Организатором акций является оперативный штаб правительства Нагорного Карабаха в Армении.

По итогам встречи Нерсисян сообщил собравшимся у штаба демонстрантам, что командование российских миротворцев "обязалось в ежедневном режиме отправлять информацию о ситуации в Арцахе в Россию".

"Они признали, что у них есть работа по скорейшей нормализации ситуации и устранению гуманитарного кризиса", - сказал госминистр непризнанного Нагорного Карабаха.

Нерсисян призвал демонстрантов оставаться в установленных у штаба российского миротворческого контингента палатках, продолжать акцию. "Призываю всех вас к сплоченной борьбе", - сказал он.

НКР Армения РФ
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