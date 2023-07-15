SpaceX в субботу предпримет вторую попытку запуска новой партии интернет-спутников

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу стартует на орбиту с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Планировавшийся накануне запуск был отменен за 40 секунд до старта. О причинах не сообщается.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 00:15 по времени Восточного побережья США (в 07:15 мск).

Это будет 94-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 25-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 16-й раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в 642 км от космодрома в Атлантике.