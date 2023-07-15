Не менее 289 детей беженцев погибли или пропали в Средиземном море с начала года

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нелегальная миграция из Северной Африки в Европу по Средиземному морю унесла жизни по меньшей мере 289 детей за последние полгода, сообщает ЮНИСЕФ.

Организация подчеркивает, что реальное число погибших детей может быть гораздо больше, так как многие кораблекрушения остаются незарегистрированными - те, в которых не выживает никто.

"Необходимо сделать больше для создания безопасных и законных путей доступа детей к убежищу, одновременно активизируя усилия по спасению жизней на море", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Для решения этой проблемы она призывает устранить " коренные причины", заставляющие родителей рисковать жизнью детей.

По оценкам ЮНИСЕФ, с января 2023 года из Африки в Италию прибыли 11 600 детей, что вдвое превышает прошлогодние цифры за аналогичный период.